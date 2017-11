Stapanii cainilor ar putea trai cu cativa ani mai mult

O echipa de cercetatori de la Universitatea Uppsala a urmarit starea de sanatate a 3,4 milioane de suedezi cu varste cuprinse intre 40 si 80 de ani, care au ca animal de companie un caine. Monitorizarea a fost facuta de-a lungul a 12 ani, incepand cu 2001.Cercetatorii au descoperit ca persoanele care detin un caine rasa pura prezinta un risc mult mai mic de a muri din cauza unor boli cardiovasculare sau din alte cauze. In cazul celor care au un prieten patruped care reprezinta imbinarea a doua rase, rezultatele au fost mai putin concludente.In medie, riscul de deces al persoanelor care traiesc alaturi de un caine a scazut cu 11%, in cazul familiilor cu cel putin doi membri. Beneficiul pentru sanatate pare a fi si mai pronuntat in gospodariile in care exista o singura persoana.