O comunitate din Marea Britanie ofera cadouri de Craciun familiilor nevoiase din Romania 

Malcolm si Anne McCulloch sunt initiatorii acestui proiect, iar anul trecut au venit personal in tara noastra pentru a imparti darurile stranse cu ajutorul credinciosilor din Stratford."Este minunat sa vedem sprijinul pe care l-am primit din zona Stratford si care a tot crescut in ultimii patru ani. Anul trecut am adunat 350 de cutii, iar de-a lungul anilor am primit multe astfel de cutii pregatite de indivizi, de la locuri de munca, scoli si biserici", spune Anne McCulloch.Elevii de la Bridgetown Primary School au pregatit deja 80 de cutii cu cadouri care vor ajunge in Romania in curand."Pentru noi a fost minunat sa ne intoarcem, la doi ani de la ultima vizita. Am vizitat aceleasi sate ca ultima data si am vazut aceleasi conditii minime in care multe familii traiesc", a declarat Malcom McCulloch.