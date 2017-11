VIDEO Omul-bufnita: Un baiat de 14 ani din Pakistan isi poate intoarce capul la spate

Un baiat pakistanez de 14 ani este supranumit omul-bufnita dupa ce a demonstrat ca isi poate roti capul 180 de grade si sa priveasca in spate, relateaza Daily Mail.









Mihammad Sameer, din orasul Karachi, Pakistan, isi foloseste mainile pentru a-si roti capul la spate.





Baiatul, care se antreneaza constant pentru a-si mentine elasticitatea, spune ca a inceput sa se antreneze dupa ce a vazut, la varsta de 6 sau 7 ani, un film de groaza de la Hollywood, in care unul dintre actoria si-a intors capul in spate.





“M-a fascinat. Am inceput sa ma antrenez pentru asta si in cateva luni am fost capabil sa o fac”, a spus baiatul.





“Mama mea m-a palmuit cand m-a vazut facand asta si mi-a zis sa nu o mai fac pentru ca as putea sa imi ranesc gatul, dar cu timpul si-a dat seama ca e un dar de la Dumnezeu”.