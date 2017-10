Cele mai bune zece orase potrivite pentru o minivacanta

O vacanta de un weekend este o oportunitatea perfecta de a te incarca cu energie, o sansa sa evadezi din viata de zi cu zi pentru 48 de ore. Probabil cei mai multi dintre noi nu stim ce sa alegem atunci cand planuim o vacanta pe termen scurt, tocmai pentru ca oferta e bogata si fiecare persoana ia in considerare anumiti factori precum timpul petrecut in trafic, capacitatea de acomodare sau siguranta. Prima aplicatie de calatorii in Europa a realizat o lista cu 100 de orase perfecte pentru calatoriile de weekend, iar CNN a selectat si a realizat o lista cu cele mai potrivite zece orase pentru o vacanta de scurta durata.Pe primul loc in topul CNN se afla Londra. Capitala Angliei este privita drept cea mai buna oportunitate pentru a petrece un weekend, si este perfecta pentru persoanele care prefera sa mearga la diferite expozitii de arta sau la concerte. Pe de alta parte, turistii tineri pot lua in considerarea varianta petrecerii timpului in orase de "petrecere" precum Berlin, Amsterdam sau in Toronto si Edinburgh.Cei care calatoresc alaturi de copii ar trebui sa aleaga Viena, principalul oras destinat excursiilor cu familia. Capitala Austriei este cunoscuta pentru arhitectura in stil baroc si pentru muzica, dar si pentru spatiile verzi si siguranta. Pasionatii de gatit si gurmanzii, precum si cei care isi petrec timpul in baruri, pot opta pentru Rio de Janeiro, care ocupa locul 49 in topul celor mai bune baruri, in timp ce Shanghai se pozitioneaza pe locul 55 si este destinatia perfecta pentru persoanele care prefera cluburile.