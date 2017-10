Rapperul Nelly a fost arestat dupa ce o femeie l-a acuzat de viol

Cornell Iral Haynes JR., pe numele sau de scena Nelly, in varsta de 42 de ani, ar fi violat o femeie dupa ce a sustinut un concert in localitatea Auburn, de langa Seattle. Rapperul se afla in turneu cu formatia Backstreet Boys si cu Florida Georgia Line. Presupusa victima il acuza pe cantaret ca ar fi abuzat-o sexual in autocarul de turneu care era parcat, la acel moment, langa un supermarket Walmart.Nelly a postat pe Twitter un mesaj in care mentioneaza "Nu am fost pus sub acuzare, deci nu trebuie sa platesc o cautiune. Am fost lasat sa plec. Urmeaza o ancheta". De asemenea, acesta a mai spus ca este "complet nevinovat" si ca el este "victima acestor acuzatii false". Avocatul barbatului sustine ca acuzatiile sunt "fabricate", iar politia a anuntat ca ancheta este in desfasurare.Artistul este cunoscut pentru hiturile "Hot in herre" si "Dilemma", iar in 2015 a fost arestat, dupa ce politia a gasit droguri si arme in autocarul cu care acesta mergea in turneu.