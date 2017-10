Cele mai frumoase 15 insule din Croatia

Pentru pasionatii de calatorii pe timp de noapte, Hvar este una dintre cele mai bune destinatii. Hvar este o insula lunga si subtire, aflata la doar 40km de Split, renumita pentru campurile sale de lavanda. Insula este cunoscuta si pentru productia de vin rosu. Pe de alta parte, insula Rab este cunoscuta pentru plajele sale cu nisip auriu inchis. Cea mai faimoasa plaja este Paradise sau plaja Rajska, unde oamenii beneficiaza de multe facilitati si pot face diferite activitati. Rab este cunoscuta si pentru cladirile medievale.Lastovo se afla pe ultimul loc in topul celor 15 cele mai frumoase insule din Croatia. Insula are o populatie mica, un singur hotel, insa casele si apartamentele sunt disponibile pentru inchiriere. Parcul national al insulei, precum si arhitectura in stilul venetian al secolului al XVI-lea atrag orice vizitator, iar persoanele pasionate de ciclism sau mers pe jos pot alege Lastovo ca destinatie.