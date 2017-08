Persoanele care cred in teoriile conspiratiei vor sa aiba sentimentul unicitatii, conform unui studiu

Doua studii au aratat de ce oamenii cred ca aterizarile pe luna au fost inscenate sau ca vaccinurile cauzeaza autism, potrivit IFL Science Acestea au sugerat ca oamenii ar putea crede in teoriile conspiratiei pentru a se simti unici.Atat in primul studiu, cat si in cel de-al doilea, au participat peste 1000 de persoane. Ambele studii sunt disponibile in revistele de specialitate "Psihologia sociala" si "Jurnalul European de Psihologie Sociala".Primul studiu se numeste "Stiu lucruri pe care ei nu le stiu". Cercetatorii au descoperit faptul ca oamenii care sustineau teoriile conspiratiei erau mai predispusi spre a crede ca detin informatii pe care nimeni altcineva nu le are. O alta descoperire a studiului a fost ca acele persoane care doreau sa fie mai speciale, erau mai predispuse sa creada o teorie particulara."Aceste studii sugereaza faptul ca teoriile conspiratiei pot satisface dorinta oamenilor de a fi unici si subliniaza motivatia care sta la baza in procesul de a crede in aceste teorii", potrivit echipei de cercetatori coordonata de Anthony Lantian de la Universitatea Grenoble, Franta.Cu toate acestea, cercetatorii au afirmat ca nu sunt siguri daca rezultatele studiului sunt o consecinta a ceea ce teoriile conspiratiei contin sau din natura neconventionala a acestora.