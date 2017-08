Cum supravietuiesc pestisorii aurii in ape inghetate

Pestisorii aurii supravietuiesc in ape inghetate "imbatandu-se", potrivit unui nou studiu, noteaza Mirror Cunoscutele animale de casa produc acid lactic inotand din greu cand lacurile ingheta, acid pe care il metabolizeaza in etanol - alcool pur.Etanolul ii ajuta sa supravietuiasca ierni lungi si aspre, in ape lipsite de oxigen. Biologul Dr. Michael Berenbrink, de la Universitatea din Liverpool, a declarat urmatoarele lucruri: "Sunt capabili sa reziste unor cantitati mari de alcool. Este fantastic".Acidul lactic este un produs secundar care apare in momentul in care muschii utilizeaza carbohidrati pentru a crea energie. Pestisorii aurii si carasul, care sunt inruditi, sunt singurii care transforma acidul lactic in etanol.Conducatoarea studiului, Cathrine Elisabeth Fagernes, doctor la Universitatea din Oslo: "Etanolul ii permite carasului sa fie singurul peste care supravietuieste in medii ostile. Nu e de mirare ca pestisorul auriu, varul lui, este unul dintre cele mai vioaie animale de companie".