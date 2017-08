Noua moda in Silicon Valley: papucii din lana

Silicon Valley a setat de-a lungul timpului propria sa moda in materie de incaltaminte. Au fost in voga Vibrams, Crocs, iar acum sunt Allbird, niste mocasini din lana tricotata, noteaza New York Times In vremuri incomode, Silicon Valley s-a orientat spre papuci comozi.Fondata de un fotbalist si antreprenor din Noua Zeelanda, compania Allbirds fabrica incaltamintea asemanatoare pantofilor sport din lana si ulei de ricin.Usor pufosi la atingere, Allbirds au un design minimalist (numai logo-uri mici) si vin in doua variante: pantofi pentru alergat si mocasini. Ambele variante, atat pentru barbati, cat si pentru femei, au acelasi pret, 95 de dolari.In urmatoarea luna, Allbirds va deschide primul magazin in Manhattan.Pantofii Allbirds sunt fabricati din lana merino foarte fina, fiecare fir avand latimea de 17.5 microni, aproximativ 20% din latimea firului de par uman.