Un barbat in varsta de 76 de ani a castigat un concurs de frumusete

Un fost constructor din Brazilia, in varsta de 76 de ani, are acum un nou titlu, pe langa cel de bunic: este cel mai chipes barbat in varsta din Sao Paulo, informeaza Huffington Post Jose dos Santos Neves a surclasat alti 24 de barbati pentru a castiga ravnitul titlu al concursului "Cel mai chipes barbat in varsta din Sao Paolo 2017" ("Sao Paolo's Handsomest Elderly Man 2017"), care a avut loc joi."Sa particip si sa castig acest mic trofeu inseamna extrem de mult pentru mine, in principal pentru ca atunci cand esti atat de batran ca mine, este o realizare", a declarat barbatul.Concursul este organizat de catre departamentul de sanatate publica din Sao Paolo pentru a promova stima de sine in randul oamenilor trecuti de tinerete, potrivit lui Nilton da Silva Guedes, directorul departamentului de sanatate al Centrului pentru ingrijirea batranilor din Sao Paolo, care a organizat concursul."Organizam aceasta competitie de 14 ani incoace, din incercarea de a sustine imbatranirea sanatoasa. Dorim sa ii scoatem pe oamenii in varsta din case, unde nu fac nimic, sa vina aici si sa faca sport, sa danseze, ba chiar sa participe la concursuri de frumusete, pentru a arata o alta latura a frumusetii", a mai adaugat Da Silva.Participantii au varste cuprinse intre 72 si 96 de ani.