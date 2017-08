Un barbat din Germania evita traficul inotand zilnic pana la locul de munca

Satul de dificultatea de a merge zilnic cu autobuzul sau cu bicicleta spre munca, pe strazile blocate din Munchen, Benjamin David a inceput sa inoate, in schimb, noteaza Reuters, citat de Huffington Post Barbatul isi impacheteaza acum laptopul si hainele intr-o geanta rezistenta la apa, pe care si-o pune in spate, imbraca costumul de inot si aluneca in raul Isar pentru a-si incepe calatoria."Este extrem de revigorant si, de asemenea, cea mai rapida ruta", a declarat Benjamin David."Obisnuiam sa merg cu masina, cu autobuzul, cu bicicleta sau pe jos si dura mult mai mult. Astazi curentul a fost destul de puternic si am avut nevoie doar de 12 minute pentru a ajunge la serviciu", a mai adaugat acesta.Totusi, in timpul iernii, raul care trece prin centrul capitalei bavareze poate sa ajunga la temperaturi joase, de patru grade Celsius.