Un bebelus nascut cu un chist de marimea unei mingi de fotbal pe fata poate zambi din nou

Un bebelus din SUA care s-a nascut cu un chist "de marimea unei mingi de fotbal" pe fata este "de nerecunoscut" dupa ce a trecut printr-o operatie care i-a schimbat viata, noteaza Mirror Bennett Westphal, in varsta de 18 luni, a dezvoltat masa uriasa din partea stanga a fetei in urma unei acumulari de lichid limfatic in momentul in care se afla inca in pantec.Mama lui a declarat faptul ca deformatia a atras atentie nedorita pe strada, strainii nepoliticosi aratadu-i copilul cu degetul si intreband "ce s-a intamplat cu el?".Doctorii s-au temut ca fara operatia de extirpare a chistului, acesta va continua sa se dezvolte si sa creeze presiune asupra traheei.Kari, mama lui Bennett, era ingrijorata si de efectele sociale pe care le poate resimti fiul sau la scoala din cauza aspectului sau.Aceasta a declarat ca, dupa operatie, micutul Bennett arata "uimitor de diferit" si "este la fel de zambitor si fericit cum a fost mereu".