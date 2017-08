O cursa cu metroul in Brisbane s-a transofrmat intr-o asteptare infernala

Cursa care trebuia sa dureze cinci minute s-a transformat intr-un chin de trei ore pentru pasagerii dintr-un tren din Brisbane, relateaza Daily Mail Trenul s-a oprit brusc intre statiile Winsdor si Bowen Hills vineri la ora 18:15 si nu a mai pornit pana la ora 21. Pentru a face calatoria si mai rea, alimentarea electrica s-a oprit, lasandu-i pe pasageri in bezna.Pasagerul Christian Berndt, in varsta de 18 ani, se afla in drum spre Fortitude Valley pentru un concert in momentul in care trenul s-a oprit. Acestuia i s-a oferit o compensatie de 1.95 dolari pentru bilet. "Nu sunt foarte fericit cu asta. Cred ca ar fi trebuit sa existe compensatii mai mari", a declarat tanarul.Compania Queensland Rail a afirmat faptul ca intarzierea a fost cauzata de o vulpe zburatoare care a ramas blocata pe liniile de electricitate.