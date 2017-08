Bill Murray s-a dus marti sa vada musical-ul Ziua Cartitei. Si miercuri. Nu se stie daca merge si joi 

Pana acum l-a vazut de doua ori. Nu se stie daca o sa-l mai vada si a treia oara si joi, scrie The Guardian. New York Times noteaza ca Murray a fost vazut raspunzand cu entuziasm la cantece si ridicand pumnul in semn de solidaritate cu personajul pe care l-a jucat si el in film. De asemenea, el si-a facut poze cu fanii si a dat bacsis 50 de dolari pentru un pahar cu apa.Murray ar fi lacrimat la sfarsitul spectacolului de marti, spunand apoi intr-un interviu: “Ideea ca trebuie sa incercam din nou. Pur si simplu trebuie sa incercam din nou. Este o idee atat de frumoasa, de intensa”.Dupa spectacol el le-a spus actorilor: “A fost cu adevarat frumos. M-ati cucerit. Chiar m-ati cucerit”.