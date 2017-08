Topul tarilor cu cea mai mare speranta de viata din lume/ Coreea de Sud, prima tara care a atins o speranta de viata de 90 de ani

Traind, in medie, pana la varsta de 83 de ani, japonezii au avut dintotdeauna una dintre cele mai mari sperante de viata. Okinawa, numita adesea "pamantul nemuritorilor", a fost un centru mondial pentru cercetarea longevitatii, intrucat aceste insule japoneze din sud au peste 400 de centenari. O multime de explicatii pentru acest lucru au inclus dietele locale, care includ tofu, cartofi dulci si o cantitate mica de peste. Cercurile sociale active in randul rezidentilor in varsta si o comunitate puternica contribuie, de asemenea, la scaderea nivelului de stres si la un puternic sentiment de apartenenta.Dieta mediteraneana, bogata in ulei de masline care este cunoscut pentru beneficiile asupra inimii, legumele si vinul au contribuit mult la durata de viata a locuitorilor, care ating, in medie, varsta de 82,8 ani. Se pare, insa, ca Spania are un alt secret al longevitatii: siesta.Cu acces larg la facilitatile medicale de ultima generatie si la ceea ce a fost numit un sistem de sanatate "miraculos", singaporezii traiesc mai mult decat oricand - cu o medie de 83,1 ani. Tara se bucura de una dintre cele mai scazute rate de mortalitate materna si infantila din lume.Barbatii de aici se disting mai bine decat oriunde in lume, traind, in medie, 81 de ani. Fiind una dintre cele mai bogate tari ale Europei, Elvetia se bucura de acces la asistenta medicala de inalta calitate, siguranta personala puternica si un sentiment de bunastare la rang inalt. Unele studii indica faptul ca branza si laptele reprezinta doi factori importanti in ceea ce priveste longevitatea elvetienilor.Va fi prima tara care a atins o speranta de viata de 90 de ani, potrivit cercetarilor recente, care ofera credit economiei puternice si in crestere si accesului larg la asistenta medicala. De asemenea, tara se lauda cu o dieta bogata in alimente fermentate, despre care se spune ca ar contribui la scaderea colesterolului, ca ar stimula imunitatea si ca ar inhiba cancerul.