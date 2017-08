Asos, celebrul magazin online de imbracaminte, a raspuns unei plangeri prin versuri de rap

Asos a raspuns unei plangeri din partea unui client in stilul hitului lui Eminem, "Stan", provocand amuzamentul retelelor sociale, potrivit Mirror Stephen Cannon, din Workington, a scris magazinului onilne pentru a semnala o intarziere a schimbului de produse, modificand versurile din prima strofa a cantecului lui Eminem.Stephen Cannon si-a prescurtat chiar si numele de familie in "Can" pentru a alcatui versurile si, surprinzator, strategia sa a functionat. Cei de la Asos i-au raspuns in acelasi fel, folosind versurile din ultima strofa, iar dialogul a devenit viral pe Internet.​