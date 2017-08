Celebrul bucatar Jamie Oliver a declarat ca veganii il urasc si de multe ori fac incursiuni in restaurantele lui. Acesta a spus ca activistii anti-carne au in vizor restaurtantele lui si ca arata poze cu "animale sacrificate" copiilor care mananca alaturi de familii, potrivit Daily Mail Vorbind despre reactiile veganilor, Jamie Oliver a declarat pentru The Sunday Times Magazine: "Veganii ma urasc pentru ca vorbesc despre carnea la standarde inalte, deoarce sunt foarte pasionat de aceasta, dar pentru ei este totul alb sau negru, nu exista cale de mijloc, in timp ce eu aleg mereu calea de mijloc"."Veganii ma enerveaza, dar imi si pasa de ei", a adaugat bucatarul.