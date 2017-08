Curiosity isi sarbatoreste "ziua de nastere" cantandu-si singur "La multi ani"

Sambata s-au implinit cinci ani de cand robotul Curiosity, produs de NASA, a aterizat pe Marte, pentru a incepe misiunea de cercetare a "planetei rosii", scrie Huffington Post Din moment ce ziua a reprezentat, practic, o aniversare, inginerii agentiei spatiale au programat robotelul sa cante singur "La multi ani".Acesta a mai fredonat cantecul o singura data in trecut, la aniversarea sa de un an, in anul 2013.Totusi, in ciuda faptului ca este singur pe Marte, Curiosity are multe motive de a sarbatori. Datorita lui, avem niste poze spectaculoase cu "planeta rosie" cum nu a mai fost vazuta pana acum.