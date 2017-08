Un copil de noua ani a aplicat pentru un job la NASA

Jack Davis, un elev in clasa a patra din SUA este pregatit sa obtina jobul de protector planetar la NASA, informeaza Huffington Post Jack, in varsta de noua ani, a aplicat la un job al agentiei prin intermediul unei scrisori de intentie, care a devenit virala pe internet dupa ce un prieten de familie a publicat o poza cu aceasta pe reteaua Reddit.Baiatul s-a semnat in scrisoare "Gardianul Galaxiei" si a enumerat cateva motive pentru care ar fi potrivit pentru noua pozitie scoasa la concurs de catre NASA.Conform spuselor sale, a vazut aproape toate filmele despre spatiu si extrateresti, este bun la jocurile video, este tanar si are tot timpul "sa invete sa gandeasca precum un extraterestru". "Unul dintre motive este ca sora mea imi spune ca sunt extraterestru", a scris Jack.Din pacate, cerintele pentru jobul agentiei nu corespund cu cele ale unui agent de la TV, potrivit raspunsului pe care i l-a dat Dr. James L. Green, directorul diviziei pentru stiinta planetara NASA."Tot timpul suntem in cautarea viitorilor cercetatori si ingineri straluciti care sa ne ajute, asa ca sper ca vei invata mult si ca te vei descurca foarte bine la scoala. Speram sa te vedem aici la NASA zilele astea", a mai declarat Green in scrisoarea adresata lui Jack.