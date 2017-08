O cafenea din Australia taxeaza suplimentar barbatii in scopuri caritabile

Proprietara unei cafenele vegane din Melbourne, Australia, a explicat de ce taxeaza suplimentar barbatii si de ce femeile au prioritate, noteaza Mirror Handsome Her este o cafenea vegana care le ofera clientelor preturi mai bune pentru a creste gradul de constientizare al diferentelor de venituri intre femei si barbati."Taxa pentru barbati" este o notiune introdusa de Alex O'Brien, care spune ca afacerea ei este "pentru femei, creata de femei". Totusi, barbatii sunt bine-veniti, iar taxa suplimentara nu este obligatorie. Proiectul se desfasoara o saptamana pe luna. Alex declara ca pana in momentul de fata, niciun barbat nu a plecat fara a plati taxa, care este de 18% din nota de plata."Daca barbatii nu platesc aceasta taxa, nu ii vom da afara. Este doar o oportunitate de a face o fapta buna", a declarat Alex.Clientii cafenelei au fost extrem de incantati de idee.Toate sumele stranse din taxa suplimentara vor fi folosite in scop caritabil. In luna august, incasarile vor merge catre organizatia Elizabeth Morgan House, care ajuta femeile si copiii aborigeni.Taxa aplicata este de 18% deoarece in anul 2016, conform unui raport al agentiei "Workplace Gender Equality", diferentele de venituri intre femei si barbati au ajuns la acest procent.