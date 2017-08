Festival de rock anulat, salvat de un castigator la loterie 

Adrian Bayford, un britanic in carsta de 46 de ani, castigator al unui premiu de 148 milioane de lire la loterie in 2012, a decis sa isi foloseasca impresionanta curte pentru a gazdui Festivalul de Rock Cambridge, noteaza Mirror Acesta a decis sa gazduiasca evenimentul in curtea proprietatii sale din Horseheath, in apropierea localitatii Linton, fara a cere vreo suma de bani.Adrian a decis sa faca acest gest dupa ce locatia in care trebuia sa fie tinut festivalul a anulat intelegerea.Barbatul a fost prezent la festival, imbracat intr-un tricou cu Metallica. "Cand am auzit ca festivalul nu se va mai tine in vechea locatie, a trebuit sa ajut. Vreau ca oamenii sa se simta bine. Ma face extrem de fericit sa vad atat de multe persoane distrandu-se. Am locatia, terenul, asa ca pot ajuta festivalul sa continue", a declarat Adrian Bayford.Peste 1000 de bilete au fost vandute pentru festivalul de 4 zile, pe durata caruia vor concerta 80 de trupe. Aceasta este cea de-a 13-a editie a festivalului.