Dire Straits Experience va tine trei concerte in Romania

Grupul Dire Straits Experience va sustine in luna decembrie trei concerte in Romania, la Timisoara, Bucuresti si Cluj-Napoca, informeaza News.ro.





Chris White (saxofon) si Chris Whitten (tobe), fosti membri ai trupei Dire Straits, revin in Romania pentru a sarbatori 40 de ani de la lansarea piesei "Sultans of Swing", inclusa pe albumul de debut al formatiei, aparut in 1978.





Formatia va concerta pe 10 decembrie la Filarmonica Banatul (Timisoara), pe 11 decembrie la Sala Palatului din Bucuresti si pe 12 decembrie la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.





Trupa britanica Dire Straits, fondata de Mark Knopfler, s-a destramat in 1995, dupa ce a lansat in decurs de 15 ani sase albume de studio, intre care se numara "Brothers in Arms" si "On Every Street".





Fara Mark Knopfler, doi dintre membrii grupului au fondat The Straits, care a devenit mai tarziu Dire Straits Experience. Formatia este alcatuita din Chris White (saxofon), Chris Whitten (tobe), Terence Reis (voce, chitara), Tim Walters (chitara), Simon Carter (pian), Danny Schogger (clape) si Paul Geary (bas).





Chris White a cantat in turneele Dire Straits in perioada 1985 - 1995, iar Chris Whitten, in perioada 1991 - 1992 si a participat la inregistrarea ultimului album al trupei, "On Every Street" (1991).