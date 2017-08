Vineri se serbeaza in toata lumea Ziua Internationala a Berii

Berea ocupa a treia pozitie in topul mondial al bauturilor, doar apa si ceaiul fiind consumate in cantitati mai mari.Printre scopurile declarate ale Zilei internationale a berii se numara acela de a "uni intreaga lume sub flamura berii, celebrand berile tuturor natiunilor, impreuna, intr-una si aceeasi zi".Ziua internationala a berii este o celebrare care se desfasoara in pub-uri, restaurante, cluburi, fabrici de bere si spatii amenajate. Este o zi pentru iubitorii de bere de pretutindeni pentru a fi impreuna, pentru a lega prietenii savurand aceasta bautura reconfortanta.