In articol - retras intre timp- se scria ca "Ducele de Edinburgh, cel mai longeviv consort al unui monarh din istoria Marii Britanii a murit la varsta de XX, a anuntat Palatul Buckingham".Materialul aparut pe site-ul Telegraph - evident unul "de sertar", pregatit pentru eventualitatea decesului printului Philip - a fost publicat in ciuda faptului ca la inceputul titlului se scria cu litere mari "HOLD HOLD HOLD" (Pastreaza Pastreaza Pastreaza).Aceeasi greseala a facut-o si The Sun in luna iunie, cand Ducele si-a anuntat retragerea din viata publica.Tabloidul a publicat atunci un articol cu titlul “Printul Philip a murit la 95 de ani, cum a murit Ducele de Edinburgh, etc etc”.