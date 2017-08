Catedrala Mantuirii Neamului, treningul cu pantofi si icoana online a lui Arsenie Boca, votate cele mai relevante kitsch-uri autohtone

Peste 10.000 de romani au ales pe site-ul Muzeului Kitsch-ului (www.kitschmuseum.ro) cele mai relevante kitsch-uri romanesti din cinci categorii: Kitsch istoric si legendar, Arhitectura si monumente, Arta decorativa si design interior, Cultura si fashion si Media si digital.Cele mai multe voturi le-a strans Catedrala Mantuirii Neamului Romanesc, urmata de Arsenie Boca. Contestata biserica, aflata in constructie, si celebrul teolog, in curs de canonizare devenit intre timp icoana online, au intrat in panteonul kitsch-ului romanesc, fiind desemnate de aproape 1.000 de persoane drept cele mai relevante mostre autohtone de kitsch.La categoria Kitsch istoric si legendar castigatorul este Arsenie Boca. El este urmat de Elena Ceausescu si de Dracula. Cele mai kitchoase monumente de arhitectura au fost: Catedrala Mantuirii Neamului Romanesc, urmata de Bustul de la Scornicesti al lui Gigi Becali si Teapa lui Ghildus din Piata Revolutiei.La categoria Arta decorativa si design interior romanii au decis in favoarea carpetei cu Rapirea din Serai, urmata de prosoapele soferilor de tir si pestele de pe televizor, la Cultura si fashion - treningul cu pantofi a fost considerat cel mai ales kitsch, pe locul doi s-au calificat papucii cu puf, in timp ce dansul pinguinului s-a clasat pe locul trei.La categoria Media si digital prezenta online a "cocalarilor si pitzipoancelor" a fost cea mai apreciata, locurile 2 si 3 revenind sms-urilor de sarbatori si titlurilor de tabloid."Faptul ca 10.000 de votanti au participat la initiativa noastra ne demonstreaza ca romanii au fost atat de expusi la kitsch incat au dezvoltat gusturi rafinate in ceea ce ii priveste: sunt la curent cu ultimele tendinte (de pilda, papucii cu puf), au ajuns la suprasaturatie in ceea ce ii priveste pe daci si apreciaza persistenta carpetei cu rapirea din serai", a declarat Cristian Lica, Kitsch manager la Romanian Kitsch Museum. El a precizat si ca: "Demersul nostru stiintific nu intentioneaza sa jigneasca pe nimeni, nici sa aduca atingere demnitatii nimanui. Din aceasta cauza, nu au fost incluse in concurs persoane fizice, in viata, a caror imagine ar putea fi afectata de rezultatele concursului".Categoriile si nominalizarile au fost facute de o comisie formata din Sergiu Vasile (Utopia Balcanica si Timesnewroman), Mihai Popescu (VICE), Corina Bacanu, Cristian Simonca (Blogu' lui Otrava) si Cristian Lica, Kitsch manager la Romanian Kitsch Museum. Comisia a tinut cont de sugestiile exprimate de vizitatorii muzeului si de recomandarile din social media.Acest demers face parte din realizarea unui studiu stiintific sub auspiciile celei mai recente destinatii muzeale ale bucurestenilor si turistilor,Muzeul Kitsch-ului include aproximativ 200 de exponate si poate fi vizitat din luna mai in Strada Covaci nr. 6 din Centrul vechi al Capitalei. Exponatele provin din colectia personala a proprietarului Cristian Lica, realizata de-a lungul unor ani buni cu ajutorul consignatiilor, targurilor de profil si altor colectionari si imbogatita recent cu numeroase artefacte. Investitia lui in noua destinatie culturala se ridica la peste 15.000 de euro. De curand, colectia a fost imbogatita cu numeroase artefacte donate de simpatizanti din toata tara. Pretul unui bilet este de 30 de lei de luni pana sambata si 20 de lei duminica.