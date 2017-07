Documentarul Printesei Diana in care aceasta dezvaluie povestea mariajului cu Printul Charles

Mariajul tumultos al Printului Charles si al Printesei Diana poate fi descoperit intr-un documentar care dezvaluie casete cu discutiile dintre Printesa de Wales si instructorul ei de discurs public, potrivit Mirror In acest documentar, Diana vorbeste deschis despre aventura lui Charles cu Camilla Parker Bowles, dificultatile pe care le-a intampinat in cadrul familiei regale, lupta sa cu bulimia si dragostea pentru ofiterul Barry Mannakee.In timpul interviurilor, Diana a dezvaluit si faptul ca a implorat-o pe Regina sa ii ofere sfaturi cu privire la relatia ei cu Charles, insa raspunsul acesteia a fost: "Charles este fara speranta".Cand l-a intrebat pe sotul ei de ce Camilla (actualmente Ducesa de Cornwall) face parte din viata lui, Diana a declarat ca raspunsul lui a fost urmatorul: "Refuz sa fiu singurul Print de Wales care nu a avut o amanta".Printesa l-a angajat pe Peter Settelen intre anii 1992 si 1993 pentru a o ajuta cu exercitii de discurs public.Interviurile inregistrate in locuinta ei privata din Kensington Palace o arata pe Diana exersandu-si vocea prin intermediul povestirilor din viata ei.