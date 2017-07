O femeie din SUA a sunat la numarul de urgente cu un sarpe strangand-o de gat

O femeie din Ohio, SUA, i-a socat pe operatorii serviciului de urgente in momentul in care a sunat sa spuna ca are un sarpe de 1,6 m in jurul gatului, informeaza Huffington Post "Am un boa constrictor blocat pe fata", le-a spus femeia operatorilor. Aceasta a adaugat si faptul ca sarpele i-a blocat nasul si ca nu poate tine gura deschisa."Nu am mai auzit asa ceva", a declarat operatoarea.Femeia tinea sarpele ca animal de companie. Ea l-ar fi salvat cu o zi inainte de incident si, pe langa acesta, mai are inca noua pitoni regali.Pompierii au fost nevoiti sa taie capul sarpelui pentru a o elibera pe femeie. Aceasta a fost dusa la spital cu rani minore.