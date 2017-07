Cel mai vechi smiley? O figura zambareata, descoperita pe un ulcior vechi de 3.700 de ani

In timpul unor sapaturi la Karkemish, un antic oras hitit ale carui ramasite sunt in Turcia de azi, langa granita cu Siria, arheologii au descoperit un ulcior vechi de 3.700 de ani cu trei trasaturi de pensula vizibile: conturul unui zambet si doua puncte pe post de ochi deasupra lui.“Figura zambitoare este fara indoiala pe el. Nu exista alte urme de pictura pe ulcior”, a spus Nikolo Marchetti, profesor asociat la Universitatea Bologna.Echipa de arheologi turci si italieni a decoperit vasul -datat circa 1.700 i. Hr. - intr-un sit funerar de sub o casa din karkemish, a afirmat Marchetti.Ulciorul era folosit probabil pentru serbet, o bautura dulce.