Rihanna s-a intalnit cu Macron, cu care a discutat despre activitatile sale caritabile

Artista, devenita cunoscuta in intreaga lume pentru hitul "Umbrella", a fondat in 2012 Clara Lionel Foundation, o organizatie nonprofit care ofera burse de studiu in toata lumea. Ea se afla intr-o adevarat ofensiva pentru strangere de fonduri cu care sa ajute tinerii.Cantareata originara din Barbados, imbracata intr-un costum gri si un pardesiu negru, a fost primita pe treptele palatului Elysee de Prima Doamna a Frantei, Brigitte Macron."Ne-am concentratat pe chestiuni legate de educatie din aspecte globale si vom face un anunt foarte important in septembrie", le-a spus Rihanna jurnalistilor de la Elysee dupa intalnire. Ea nu a oferit alte detalii.Contul de Twitter al Rihannei este urmarit de peste 75 de milioane de persoane, iar ea l-a folosit recent pentru a aborda lideri politici importanti, precum premierul canadian Justin Trudeau si presedintele Argentinian Mauricio Macri.