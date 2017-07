O bunica belgiana, in varsta de 79 de ani, surprinsa de radar in timp ce isi conducea automobilul cu 238 km/ora

Surprins de varsta conducatoarei auto care a comis aceasta infractiune, un judecator de la Tribunalul din Namur a dorit sa stie daca ea era intr-adevar persoana care s-a aflat la volanul automobilului in noaptea de 18 spre 19 iunie 2016, pe o autostrada. Septuagenera belgiana a confirmat acuzatia.Femeia de 79 de ani a explicat ca a urcat la volan pentru a-si "goli mintea", deoarece nu reusea "sa gaseasca somnul". Ea a adaugat ca nu si-a dat seama de viteza cu care circula pe autostrada, raporteaza presa belgiana. Trebuie mentionat si motorul pe care automobilul ei il are sub capota: modelul Porsche Boxter GTS dezvolta 330 de cai-putere si este capabil sa atinga viteza de 100 de kilometri pe ora in doar cinci secunde.Fara sa figureze in bazele de date ale Politiei belgiene, soferita septuagenara a primit o pedeapsa considerata de presa nationala mai degraba indulgenta, in raport cu gravitatea infractiunii: o amenda de 4.000 de euro si suspendarea permisului auto pentru o perioada de trei luni.