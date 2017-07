Steve, testoasa pierduta, a fost gasita dupa trei ani

Dupa trei ani in care s-a plimbat prin Massachusetts, Steve, testoasa rebela, urmeaza sa fie reunita cu vechia sa familie, informeaza Huffington Post Daniela Tsvetanova a declarat pentru ziarul local Waltham Patch faptul ca Steve, o testoasa ruseasca, a fost animalul iubit al fiului sau. In octombrie 2014, insa, dupa ce locuise cu familia cinci ani, Steve a disparut din casa din Waltham. Acestia s-au gandit la posibilitatea ca testoasa sa se fi strecurat afara in timp ce deschideau usa de la casa."Nu este periculos" scria pe un anunt care ii descria proportiile lui Steve. "Poti sa il ridici si se va ascunde in carapacea sa".Waltham Animal Control a facult public pe retelele sociale anuntul, rugandu-i pe cei care vad testoasa sa ii anunte cat mai rapid posibil.Mai multe persoane au declarat ca l-au vazut, insa Steve nu a fost capturat.La cateva luni dupa ce a pierdut testoasa, familia a hotarat sa se mute in California. Copilul familiei nu a vrut sa plece, deoarece nu isi gasise animalul.Saptamana aceasta insa, familia a avut parte de o surpriza enorma: un cuplu din apropierea vechii lor case a gasit testoasa.Tsvetanova a spus ca fiul ei, acum in varsta de 16 ani, a plans de fericire cand l-a revazut pe Steve.