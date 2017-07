Dispozitivele de tradus limbajul cainilor si al pisicilor ar putea fi disponibile in 10 ani

Tehnologia de traduceri ar putea sa ne ofere posibilitatea de a vorbi cu cainii in mai putin de zece ani, a sugerat un raport al companiei Amazon, noteaza Independent Un profesor de la Universitatea din Arizona de Nord incearca sa stranga fonduri pentru construirea unui dispozitiv prin care sa se realizeze traducerea limbajelor folosite de caini si pisici, dupa ce a utilizat Inteligenta Artificiala pentru a analiza sunetele facute de cainii de preerie.Con Slobodchikoff a observat ca animalele au diferite cuvinte pentru a descrie culori si diverse specii de pradatori.El crede ca se poate aplica acelasi concept si animalelor domestice."Multe persoane ar dori sa comunice cu pisicile sau cainii lor sau macar sa inteleaga ce vor acestia sa le spuna. Multe persoane le vorbesc animalelor si le spun cele mai personale secrete", a declarat Slobodchikoff.Juliane Kaminski, psiholoaga la Universitatea din Portsmouth, lucreaza pe interactiunile dintre oameni si caini si este mai putin optimista in legatura cu dezvoltarea unui dispozitiv de traduceri. "Nu descriem modul in care cainii comunica drept limba, intr-un sens stiintific. Ei dau semnale rudimentare despre ceea vor si despre cum se simt", a declarat Kaminski.