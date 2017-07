Internautii sunt indragostiti de o pisica maidaneza uriasa

O pisica frumoasa si foarte grasa a castigat foarte multe inimi in mediul online, astfel incat adapostul de animale la care se afla a fost nevoit sa modifice procesul de adoptie ca raspuns la multitudinea de aplicatii, noteaza Huffington Post Adapostul din Carolina de Nord, SUA, a scris pe internet detalii cu privire la pisica, un mascul care cantareste aproximativ 14 kg, in data de 17 iulie. Poza a devenit imediat virala, adunand peste 1500 de reactii si 13000 de distribuiri pe retelele sociale.Motanul denumit sugestiv "Mr. Handsome" ("Domnul Chipes") are o personalitate la fel de draguta precum chipul sau. "Ii place sa fie mangaiat, ii place sa fie periat", a declarat Tiffany Fousee, ingrijitoare a adapostului.Daca pana luni niciun stapan nu va veni sa il ia inapoi, Mr. Handsome va fi dat spre adoptie.