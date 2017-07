Cel mai bun vehicul pentru un tanar Jedi

Versiunea pentru copii a celebrului vehicul din Star Wars, apartinandu-i lui Luke Skywalker, a fost dezvaluita. Aceasta costa 500 de dolari, informeaza Daily Mail Masina poate atinge viteze de pana la 8 km/ora, fiind construita dupa celebrul tipar X-34 din filmul original Star Wars: O noua speranta ("Star Wars: A New Hope").Vehiculul vine echipat cu doua locuri si poate suporta o greutate de 59 kg. Are trei optiuni de viteze (3,2 km/ora, 8 km/ora sau 2 km/ora), incluzand marsarierul si poate fi comandata in avans la pretul de 499,99 dolari.Bordul masinii este interactiv, cu lumini si efecte sonore din filmul original. Bateria cu care vine echipata este una reincarcabila, de 12 V.Unul dintre butoanele de pe bord porneste o comanda audio cu vocea lui Luke Skywalker, care spune: "Uite, este un Droid pe scanner!".