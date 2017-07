Mustata lui Salvador Dali, exhumat joi seara pentru prelevarea de ADN, este intacta

"Asa cum stiti, corpul lui Dali a fost imbalsamat, a fost mumificat si mustata sa s-a mentinut, asa cum a spus medicul legist (Narcis) Bardalet, este in pozitia sa clasica, la ora zece", a declarat secretarul general al fundatiei Dali, Lluis Penuelas Reixach,, intr-o conferinta de presa.Parca pentru a prelungi viata rocambolesca a pictorului spaniol, o ghicitoare de 61 de ani, Pilar Abel, nascuta ca si el, in Figueras, o mica localitate in nordul Cataloniei, a depus in justitie o cerere de recunoastere a paternitatii , la aproape 30 de ani de la moartea lui Salvador Dali.In ciuda eforturilor fundatiei de a o opri, procedura judiciara si-a urmat cursul iar judecatorul insarcinat cu dosarul a ordonat exhumarea.Aceasta a avut loc joi. al adapost de privirile indiscrete, in Teatrul-muzeu Dali unde excentricul artist este inmormantat, dupa plecarea vizitatorilor.Exepertii au prelevat esantioane care urmeaza sa fie analizate la Madrid si comparate cu ADN-ul reclamantei, ceea ce va dura cateva saptamani.Daca se dovedeste ca este fiica sa, Pilar Abel, o femeie cu ochii negri, va fi singura descendenta a lui Salvador Dali si ar putea pretinde un sfert din mostenirea sa.