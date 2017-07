Implanturile mamare ar putea sa protejeze pieptul in cazul unui accident de masina si chiar si de un glont

"Fragmentele glontului se aflau la doar cativa milimetri de inima si de alte organe vitale. Daca nu ar fi fost implantul, exista posibilitatea ca astazi sa nu mai fie in viata. Este o femeie norocoasa", a declarat doctorul Ashkan Ghavami in 2010.Norocoasa, intr-adevar. Insa ar putea un implant mamar sa reprezinte intr-adevar o modalitate viabila de protejare impotriva unui glont? Chirurgi plasticieni de la Universitatea din Utah s-au straduit sa afle raspunsul la aceasta intrebare.Publicat in Journal of Forensic Sciences, studiul s-a bazat pe efectuarea unor serii de teste in care cercetatorii au tras cu pistolul printr-un astfel de implant, pentru a observa daca acesta poate modifica viteza sau traiectoria glontului.Acestia au tintit implantul de la distanta de 2,5 metri, in spatele acestuia fiind prezent un gel cu o consistenta si duritate comparabile cu tesutul muscular uman. De asemenea, au efectuat acelasi test si fara prezenta gelului respectiv.Astfel, experimentul a concluzionat ca implantul a diminuat semnificativ patrunderea glontului in corp."Le puteti asemana cu niste mici airbag-uri", a declarat autorul principal al studiului, Christopher Pannucci. Acesta a adaugat ca, in circumstantele potrivite, un implant mamar ar putea sa protejeze pieptul de un glont, o injunghiere sau un accident de masina.Cu toate acestea, ar fi gresit sa credem ca o marire a bustului reprezinta o modalitate sigura de a supravietui unui astfel de incident.