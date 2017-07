Un muzeu dedicat filosofului Confucius, cu peste 700.000 de exponate, va fi inaugurat in China anul viitor

Planurile oficiale ale muzeului, ce va fi inaugurat in a doua jumatate a anului 2018, au fost finalizate in urma unei intruniri a expertilor chinezi, organizata la inceputul acestei luni in orasul Qufu din provincia Shandong, dupa opt ani de negocieri.Corpul principal al muzeului din Qufu va beneficia de un spatiu expozitional cu suprafata de 11.000 de metri patrati.Obiectele ce vor fi expuse in acest muzeu includ peste 300.000 de documente provenind din familia lui Confucius si care dateaza din timpul dinastiei Ming (1368-1644) si pana in 1948. Ele dezvaluie o serie de detalii despre istoria acestei familii, inclusiv din perioada feudala.Muzeul va expune si peste 40.000 de carti datand din perioada dinastiei Song (960-1279) si peste 8.000 de articole vestimentare si accesorii din timpul dinastiilor Ming si Qing.Confucius (551 i.e.n. - 479 i.e.n.), educator si filosof, a pus bazele confucianismului, o scoala de doctrina religioasa, filosofica si morala, care a influentat profund generatiile chineze ulterioare. El a fost, de asemenea, prima persoana din China care a infiintat scoli private, la cursurile carora erau primiti elevi provenind din toate categoriile sociale.