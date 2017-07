VIDEO Sri Lanka: Un elefant a fost descoperit inotand in ocean la 16 kilometri de mal si adus inapoi la tarm

Pachidermul a fost prins de un curent si dus in largul oceanului, unde a fost vazut de o ambarcatiune de patrulare.Reprezentanti ai ai departamentului pentru fauna si o alta nava a marinei sri-lankeze au fost trimise in zona pentru a ajuta la aducerea animalului inapoi la mal.Cercetatorul Avinash Krishnan spune ca descoperirea animalului atat de departe de tarm nu este un lucru atat de remarcabil.“Sunt foarte buni inotatori. Sa inoate pana la circa 15 kilometri de mal nu este un lucru neobisnuit pentru un elefant”, a explicat acesta.Dar el a precizat ca interventia marinei a fost probabil necesara: “Nu pot sa continue sa inoate pentru mult timp pentru ca ei consuma multa energie”.“Iar apa sarata nu este buna pentru piele lor, asa ca, in acest caz, situatia necesita interventia oamenilor”, a adaugat Krishnan.El a afirmat ca elefantii traverseaza in mod regulat zone maritime, inclusv in Insulele Andaman, un arhipelag indian unde au fost observati inotand intre mici insulite.Elefantii isi folosesc trompele ca pe un tub de respirat sub apa si au o structura a plamanilor unica printre mamifere ce le permite sa suporte variatiile de presiune dintre partea de deasupra si de sub apa.Din punct de vedere genetic ei sunt rude apropiate cu lamantinii si dugongii, animale care traiesc in principal sub apa.Unii biologi considera ca elefantii au ajuns pentru prima oara in Sri Lanka venind inot din sudul Indiei.