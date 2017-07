Taina impartasaniei: Vaticanul este impotriva azimei complet fara gluten, dar pentru OMG

Dupa ce o lunga perioada de timp preotii procurau vinul si azima (prescura) de la comunitatile religioase, "astazi acestea se vand in supermarketuri, in alte magazine si pe internet", releva aceasta scrisoare a cardinalului Robert Sarah, "ministrul" cultelor si sacramentelor.Prin urmare, el a cerut episcopilor sa se asigure de o "respectare absoluta" a normelor canonice din partea producatorilor.Pentru catolici, painea si vinul devin trupul si sangele lui Hristos in timpul oficierii mesei, dar aceasta preschimbare a painii si vinului nu este valabila decat cu produse conforme, scrie AFP.Painea trebuie sa fie nedospita (fara drojdie) si din grau curat, fabricata de persoane competente si integre. O alta cereala nu este tolerata decat in proportii foarte mici, in timp ce adaugarea de alte produse cum ar fi fructe, zahar sau miere constituie "un abuz grav".Vinul trebuie sa provina numai din struguri si preotii sunt invitati sa-l pastreze bine pentru a nu se acri.Pentru persoanele care nu pot absorbi paine sau vin fermentat, episcopii pot autoriza mustul din struguri sau azima cu continut scazut de gluten, dar nu 100% fara gluten, pe motiv ca aceasta denatureaza painea.Cu toate acestea, Vaticanul a decis ca materia euharistica preparata cu organisme modificate genetic ar putea fi considerata o materie "valida", asigura scrisoarea.Pentru a se asigura de respectarea acestor criterii, Vaticanul propune instaurarea unei autoritati de control in fiecare tara.