Cei mai rapizi postasi din tara se intrec la "Marsul Factorilor Postali"

"Ajunsa la cea de-a 38-a editie, competitia de traditie a operatorului national de servicii postale se va desfasura, anul acesta, pe Stadionul Municipal al orasului Drobeta Turnu-Severin, judetul Mehedinti. Incepand cu ora 10,00, la startul concursului se vor alinia 84 de postasi din toata tara, din care 42 de femei, ce vor marsalui pe distanta de 3.000 metri si 42 de barbati, ce vor avea de parcurs un traseu de 7.000 metri", precizeaza Posta Romana, intr-un comunicat.Participantii sunt castigatori ai editiilor judetene, iar ocupantii primelor locuri vor participa, la fel ca in fiecare an, la Balcaniada Factorilor Postali, de altfel, miza competitiei, eveniment organizat in fiecare toamna de catre unul dintre operatorii postali din Balcani. Primii cinci concurenti la proba masculina si primele trei concurente la cea feminina vor reprezenta Potta Romana aceasta intrecere balcanica.In 2016, la balcaniada organizata in Turcia, postasii romani au cucerit doua medalii de aur, o medalie de argint si una de bronz.Marsul Factorilor Postali a debutat in anul 1977, la Bucuresti si, an de an, aliniaza, la start, cateva mii de angajati ai Postei Romane.