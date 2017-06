Cele mai ciudate lucruri pe care oamenii doresc sa le "impacheteze" in bagaj

Pentru un pasager al Aeroportului International Logan din Boston, raspunsul a fost pur si simplu sa isi catalogheze crustaceele drept bagaj de mana. Din pacate, crustaceelor nu le-a fost permis sa zboare.Iar aceste intamplari nu sunt atat de rar intalnite pe cat ati putea crede. In bagajul unui barbat care se indrepta spre China a fost gasit un homar viu. Acesta a calatorit din Australia si a reusit cumva sa isi strecoare si prietenul necuvantator, insa nu pentru mult timp.Cu o luna inainte de acest episod, doua femei au fost filmate in Kong Kong in timp ce incercau sa indese intr-o cutie universala mai multi homari vii. Nu este, insa, cunoscuta nici soarta homarilor, nici destinatia celor doua.Totusi, nu doar vietatile cauzeaza consternare la punctele de securitate. Eurostar se confrunta adesea cu oameni care incearca sa treaca de punctele de control cu bombe din cele doua razboaie mondiale.Mai mult, personalul aeroportului din Londra confisca cate o pereche de catuse pufoase cel putin o data pe luna.In 2010, Aeuroportul din Cardiff a intocmit o lista cu lucruri pe care oamenii nu au permisiunea sa le transporte in avion. Aceasta lista include un palmier intr-o punga cu nisip, o servieta plina cu caramizi, fotolii despachetate si chiar... curcan gatit, dupa ce personalul aeroportului s-a confruntat cu astfel de "bagaje".