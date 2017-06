VIDEO Johnny Depp: Cand a fost ultima data cand un actor a asasinat un presedinte? Poate ca a venit timpul

Johnny Depp a intrebat persoanele din public daca il pot aduce pe Donald Trump, atragand o reactie negativa din partea acestora."Ati inteles complet gresit. Cand a fost ultima data cand un actor a asasinat un presedinte?", a continuat Johnny Depp."Vreau sa clarific. Eu nu sunt actor. Eu imi castig traiul mintind, dar a trecut ceva vreme (de la asasinat, n.r.). Poate ca a venit timpul", a adaugat actorul.Johnny Depp pare sa fi facut referire la asasinarea presedintelui Abraham Lincoln in 1865, de actorul John Wilkes Booth.Starul hollywoodian a mentionat ca se asteapta ca discursul sau sa genereze controverse. "Apropo, ceea ce am spus va aparea in presa si va fi ingrozitor. A fost doar o intrebare, nu am insinuat nimic", a mai spus el.