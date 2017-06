Un studiu recent sugereaza ca exista o legatura intre luna nasterii si bolile cu care ne confruntam in viata

Studiul a fost realizat cu ajutorul a 29.000 de participanti. In urma acestuia, cercetatorii au constatat ca barbatii nascuti in septembrie au sanse de trei ori mai mari sa dezvolte probleme tiroidiene, spre deosebire de cei nascuti in ianuarie.Totodata, se pare ca femeile nascute in luna iulie sunt cu 27% mai predispuse sa se confrunte cu probleme in ceea ce priveste tensiunea arteriala."In acest studiu, am evidentiat o asociere semnificativa intre luna de nastere si aparitia diferitelor boli cronice si a problemelor de sanatate pe termen lung", a declarat profesorul Jose Antonio Quesada.Studiul a mai constatat ca, in cazul barbatilor nascuti in iunie, riscul de a suferi pe viitor de depresie a fost cu 34% decat in cazul celor nascuti in alte luni ale anului, in timp ce, in cazul femeilor nascute in aceeasi luna, exista o probabilitate cu 33% mai mica sa dezvolte migrene.