Actorul George Clooney isi vinde compania de tequila pentru suma de un miliard de dolari

"Daca ne-ar fi intrebat cineva acum patru ani daca avem o companie care valoreaza un miliard de dolari, nu cred ca raspunsul ar fi fost da", a declarat Clooney pentru CNBC."Acest lucru reflecta credinta lui Diageo in compania noastra si credinta noastra in Diageo. Insa, nu plecam nicaieri. Vom fi inca o parte din Casamigos, incepand chiar cu un shot in aceasta seara. Poate doua", a mai adaugat acesta.Diageo a spus ca va plati initial suma de 700 milioane de dolari, urmand ca restul de 300 de milioane sa fie achitati pe baza performantei in urmatorii 10 ani.Casamigos, care se traduce prin sintagma "casa prietenilor", a inceput sub forma unei colectii private de tequila, destinata doar prietenilor si familiilor lui Clooney si Gerber, unul dintre co-proprietari. Cu toate acestea, in 2013 au obtinut licenta pentru a continua sa faca tequila si au transformat-o intr-o afacere de succes.