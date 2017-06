VIDEO Un exemplar al unui delfin alb, care face parte dintr-o specie rara numita delfinii lui Risso, a fost vazut pentru prima oara dupa mai multi ani

Aceasta specie de delfin, care este extrem de rara, a fost observata in apele de langa Monterey Bay din California, de catre Kate Cummings de la Blue Ocean Whale Watch. Aceasta a luat imediat legatura cu cercetatorii de la Marine Life Studies, care se ocupa cu studiul dinamicii populatiei delfinilor lui Risso, pentru a confirma ca este vorba despre acelasi delfin din 2015. Acesta a fost cataogat cu un ID, pentru a ajuta la urmarirea sa pe viitor.Viata este deosebit de dificila pentru animalele care se confrunta cu o lipsa de pigment, fiind, astfel, o prada usoara. Albinismul lor este legat, de asemenea, de numeroase complicatii de sanatate, precum vedere slaba sau o susceptibilitate extrema la lumina soarelui. Drept urmare, este o veste excelenta faptul ca acest mamifer a supravietuit in tot acest timp."Daca animalul are un sistem imunitar afectat, acesta ar putea sa se bazeze pe altii pentru ajutor pentru procurarea hranei", a declarat Josh McInnes, coordonator de cercetare la Marine Life Studies."Nu stim prea multe despre hranirea delfinilor lui Risso, insa stim sigur ca au o slabiciune pentru calmar. De asemenea, acest mamifer gaseste procesul de hranire unul mai usor daca traieste intr-un grup", a adaugat acesta.