O pereche de pantofi sport purtata de Michael Jordan in finala olimpica din 1984 a fost vanduta cu 190.372 de dolari

Cu pantofii de culoare alba si albastra, Jordan a marcat 20 de puncte in meciul cu Spania, scor 96-65, din finala Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 1984.In 2013, o alta perechea de pantofi purtata de Michael Jordan in meciul cinci al finalei NBA din 1997 a fost vanduta cu 104.765 de dolari.Recordul este detinut de atletul britanic Roger Bannister a carui pereche de pantofi din piele neagra cu care a alergat in 1954 a fost vanduta in septembrie 2005 pentru 409.000 de dolari.