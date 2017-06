Alain Delon spune ca s-a bucurat de cum a fost primit la Cluj: Eu sunt mult mai iubit in lume decat in Franta. Acolo tot timpul am deranjat

Actorul francez Alain Delon a vorbit sambata, la Cluj, despre cariera lui in cinematografie, el spunand ca s-a bucurat foarte mult de primirea pe care i-au facut-o cei de la Cluj, vineri, la proiectia filmului "Afacerea Pigot", la care au participat peste 3.000 de oameni. Delon a precizat ca simte ca este mai iubit in lume decat in Franta, amintind de oamenii care i-au marcat cariera si explicand ca "Bacalaureat" este unul dintre putinele filme pe care le-a vazut recent, transmite News.ro.





Prezent sambata la o conferinta de presa in cadrul TIFF, actorul francez in varsta de 81 de ani a vorbit despre importanta iubirii in viata lui, dar si despre importanta femeilor. Alain Delon a marturisit si ca inainte sa ajunga la Cluj nu stia ca in Romania a existat o moda vestimentara care ii purta numele.





Legenda cinematografiei franceze a explicat ca in copilarie voia sa fie politist si nicidecum actor.





"Cand eram mic, in fata casei erau doi politisti cu pelerine. Voiam sa port asta cand o sa fiu mare. As fi facut orice, nu cinema, nu voiam sa fiu actor, dar la 22 de ani am devenit actor. Nimeni din familie nu venea din acest mediu", a spus Alain Delon.





Dupa ce vineri seara, la proiectia filmului sau "Afacerea Pigot", in Piata Unirii din Cluj Napoca au venit peste 3000 de fani ai sai, francezul s-a aratat profund impresionat de primirea si dragostea publicului, explicand ca acasa, in Franta, nu are parte de acelasi tratament.





"Am vazut 3.500 de oameni intr-o piata. Nu sunt generalul de Gaulle, nu sunt presedintele Republicii. Este impresionant. Mi-a facut placere, mai ales ca nu se intampla asta acasa. Eu sunt mult mai iubit in lume decat in Franta. Acolo tot timpul am deranjat. Tine de mentalitate", a mai spus el.





El a explicat ca stie putine despre cinematografia romaneasca, dar ca i-a placut filmul "Bacalaureat", al lui Cristian Mungiu.





"Cunosc putin cinematograful romanesc. Am vazut Bacalaureat, un film foarte frumos, dar nu am fost preocupat. In Franta nu te anunta nimeni, nu exista un oficiu, deci poti afla doar accidental. Nu merg la Cannes. Nu ma mai plac ei pe mine si nici eu pe ei. A devenit un festival de publicitate si este foarte american acum. Ce sa caut acolo?", s-a intrebat el, retoric.





Alain Delon a insistat mult in raspunsuri pe lucrurile pe care mai vrea sa le faca inainte ¬de a pleca¬. El a precizat ca ar vrea sa scrie o carte de memorii, dar numai pentru copiii sai. De asemenea, a explicat ca ar vrea sa joace intr-un film regizat de o femeie, amintind de colaborarea lui cu romanca Elvira Popescu.





"Mi s-a propus de multa vreme sa scriu memorii si voi face asta inainte de a pleca. Voi scrie pentru copiii mei, pentru ca ei sa ma cunoasca. Ei s-au nascut dupa ce aveam 50 de ani. Nu stiu ce am facut in cinematografie (...) Elvira Popescu este una dintre femeile pe care le-am adorat cel mai mult. Elvira a fost importanta pentru inceputul carierei mele. Am debutat in teatru, la teatrul ei. Am jucat cu ea o piesa in care regizor era Visconti si jucam alaturi de Romy Schneider. As vrea ca inainte de a muri sa fac un film cu o femeie regizor. Am spus ca vreau, nu mi s-a propus, nu am avut ocazia. Mi-ar placea sa fac asta inainte de a ma duce", a mai spus el.