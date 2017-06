"Moartea domnului Lazarescu", locul 5 in topul New York Times al celor mai bune filme din secolul XXI

Filmul "Moartea domnului Lazarescu", regizat de Cristi Puiu, a fost clasat de publicatia americana The New York Times pe locul 5 intr-un top 25 al celor mai bune filme ale secolului XXI lansate pana in prezent, noteaza News.ro.





"Cand il intalnim pentru prima data pe Dante Lazarescu, un pensionar care locuieste in Bucuresti, in varsta de 60 si ceva de ani, desi pare mai batran, el acuza dureri de stomac. Dupa aproximativ doua ore si jumatate, paraseste aceasta lume", scrie jurnalistul si criticul de film Anthony Oliver Scott





"Filmul domnului Puiu a fost un semn timpuriu al cinematografiei Romanesti infloritoare, care urma sa obtina recunoastere la nivel international datorita unor autori tineri precum Cristian Mungiu ('4 luni, 3 saptamani si 2 zile/ 4 Months, 3 Weeks and 2 Days') si Corneliu Porumboiu ('Politist, adjective/ Police, Adjectiv')", spune Anthony Oliver Scott.





"Asemenea colegilor lui (si uneori rivali), domnul Puiu foloseste scene lungi si miscari de camera minimale, pentru a crea o senzatie de realitate traita care te absoarbe aproape pana la punctul claustrofobiei. El tinteste fara remuscare absurditatile marunte si nedreptatile majore care definesc viata in Romania la mai mult de un deceniu dupa caderea dictaturii comuniste a lui Nicolae Ceausescu", a adaugat el.





Criticul de film a mai scris ca desi filmul ofera o experienta locala, reflecta o realitate dincolo de strazile, locuintele si camerele de urgenta din Bucuresti, titlul amintind de personajul Willy Loman din piesa "Death of a Salesman", scrisa de Arthur Miller.





"Domnul Lazarescu este propriul sau tip de om obisnuit, prins nu in rotile scliptoare ale capitalismului american, ci in rotile ruginite ale birocratiei est-europene si in detritusul propriilor sale decizii gresite. El este pus in pericol de aroganta si indiferenta celor puternici - doctorii si birocratii din spital, atat de hipnotizati de propria lor autoritate incat sunt orbi la suferinta lui", a mai scris Anthony Oliver Scott.





Filmul romanesc este surclasat de filmele: "There Will Be Blood" (regizat de Paul Thomas Anderson, 2007), "Spirited Away" (Hayao Miyazaki, 2002), "Million Dollar Baby" (Clint Eastwood, 2004) si "A Touch of Sin" (Jia Zhangke, 2013).





Clasamentul este continuat de filmele: "Yi Yi" (Edward Yang, 2000), "Inside Out" (Pete Docter si Ronnie del Carmen, 2015), "Boyhood" (Richard Linklater, 2014), "Summ"er Hours" (Olivier Assayas, 2009), "The Hurt Locker" (Kathryn Bigelow, 2009), "Inside Llewyn Davis" (Joel si Ethan Coen, 2013), "Timbuktu" (Abderrahmane Sissako, 2015), "In Jackson Heights" (Frederick Wiseman, 2015), "L'Enfant¬ (Jean-Pierre si Luc Dardenne, 2006) si "White Material" (Claire Denis, 2010).





Clasamentul a fost realizat de criticii de film ai The New York Times, cu ajutorul unor "utilizatori Facebook - experti in cinematografie". Topul a fost publicat de criticii de film Anthony Oliver Scott si Manohla Dargis, in colaborare cu Kathryn Bigelow, Guillermo del Toro, Ava DuVernay, Barry Jenkins, Richard Linklater, Robert Pattinson si Michelle Williams.