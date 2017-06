Moartea este "mai placuta decat ne imaginam noi", potrivit oamenilor de stiinta

"Atunci cand ne imaginam emotiile pe care le-am avea in apropierea mortii, ne gandim mai mult la tristete si teroare. Se pare, insa, ca moartea este mai putin trista si terifianta - si mai fericita - decat credem", a declarat Kurt Gray, cercetator la Universitatea North Carolina din Chapel Hill.Cercetarea a constat in analizarea blogurilor pacientilor bolnavi de cancer si scleroza laterala amiotrofica, insa s-a concentrat si pe ultimele cuvinte ale prizonierilor condamnati la moarte.Acestea au fost comparate cu o selectie de mesaje publicate pe un blog al "ultimelor cuvinte", creat de voluntari care au fost rugati sa isi imagineze ca se afla in aceasta situatie.Se pare ca, atat pacientii cu boli terminale, cat si condamnatii care au primit pedeapsa capitala, se concentreaza mai mult pe lucruri precum religia si familia, pe care cercetatorii le-au catalogat drept un ajutor la calmarea anxietatii in privinta apropierii de moarte."In imaginatia noastra, moartea reprezinta singuratate si inexpresiva, insa randurile scrise pe blog de pacientii bolnavi si ultimele cuvinte ale detinutilor sunt pline de iubire si sens"."In prezent, sistemul medical este orientat spre evitarea mortii - o evitare care este destul de des motivata de parerea ca moartea este ingrozitoare si tragica", au mai spus autorii studiului."Aceasta abordare este de inteles, tinand cont de povestile din cultura populara despre negativitatea mortii, insa rezultatele noastre sugereaza ca moartea este mai placuta decat s-ar astepta oamenii: sa te intalnesti cu doamna cu coasa nu e chiar atat de infiorator precum pare".Cercetarea este publicata in revista Psychological Science.