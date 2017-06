Facebook a lansat asa-numitele harti ale dezastrelor care vor ajuta organizatiile umanitare sa actioneze mai repede

"Atunci cand este vorba despre inundatii, un cutremur, un incendiu sau alt dezastru natural, organizatiile umanitare au nevoie de informatii exacte cu privire la locul in care se afla oamenii, pentru a putea salva vieti", a declarat fondatorul Mark Zuckerberg pe Facebook."Atunci cand canalele de comunicare traditionale, precum liniile telefonice, nu functioneaza, poate dura mult gasirea persoanelor care au nevoie de ajutor", a mai spus acesta.Hartile vor reflecta miscarile si localizarea exacta a persoanelor inainte, in timpul si dupa dezastre, astfel incat sa reprezinte un ajutor pentru cei care doresc sa livreze alimente, apa sau medicamente.Zuckerberg a mai spus ca noile harti vor ajuta la construirea "unor comunitati sigure" si ca vor continua cu si mai multe initiative de acest fel.Facebook va oferi trei tipuri de harti:- hartile pentru densitatea locatiei vor afisa locatia oamenilor inainte, in timpul si dupa un dezastru- hartile pentru miscare vor ilustra zborul dintre cartiere/orase pe o perioada de cateva ore- hartile de verificare a sigurantei vor anunta familia ca utilizatorul este in afara pericolului